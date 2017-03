Rubata e poi ritrovata una corriera della Mom, caccia ai responsabili

CRESPANO DEL GRAPPA Una corriera della Mom snodabile, di 18 metri di lunghezza, rubata a Crespano del Grappa, mercoledì sera tra le 20.30 e le 21, in un parcheggio di via San Pancrazio, e ritrovata due ore dopo a Cornuda, in via San Vettore. Un mistero, un giallo su cui indagano i carabinieri di Montebelluna che stanno dando la caccia a quelli che sembrano essere più gli autori di una bravata che di un furto vero e proprio.