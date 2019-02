Tentano una rapina in gioielleria alla vigilia di San Valentino, colpo fallito

E' miseramente fallito un tentativo di rapina architettato da due banditi che hanno preso di mira, poco dopo le 19.30 di mercoledì sera, la gioielleria "Smart" di via Molinetto a Crespano del Grappa. Ad entrare in azione due malviventi, con il volto travisato da un passamontagna: i rapinatori, armati di pistola, si sono presentati di fronte all'ingresso dell'esercizio commerciale, una porta a vetri. Fortunatamente i gioiellieri, intuendo che ci fosse qualcosa che non quadrava, non si sono fidati ad aprire la porta dall'interno.

I malviventi, subito smascherati, hanno cercato di costringere i titolari a farli entrare (uno dei banditi ha puntato l'arma contro la vetrata come a minacciare di voler esplodere un colpo) ma ogni loro tentativo è stato del tutto inutile anche perchè il vetro antiproiettile garantiva una protezione affidabile. I rapinatori, sconsolati, non hanno potuto far altro che allontanarsi a piedi verso il cortile della gioielleria dove probabilmente era presente un complice, incaricato di fare da palo, con cui si sono poi dileguati, a bordo di un'auto. Solo l'attenta analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona potrebbero fornire ausilio alle indagini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Crespano che stanno ora svolgendo accertamenti sulla vicenda.