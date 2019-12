Calunniò ex moglie e compagno, 55enne condannato

Quattro mesi di reclusione, in continuazione con una precedente condanna, sempre per calunnia, del 2014 che sta scontando in carcere. Questa la sentenza pronunciata nel pomeriggio di oggi, mercoledì, dal giudice Michele Vitale nei confronti di Ruggero Reginato, 55enne di Crespano del Grappa, accusato di calunnia nei confronti della ex moglie e del nuovo compagno della donna. L'uomo è stato dichiarato colpevole per i fatti che riguardano il fidanzato della ex, mentre è stato assolto per la calunnia alla donna

Reginato il 16 maggio scorso era stato nuovamente condannato ad un anno di reclusione proprio per stalking nei confronti della ex moglie colombiana, che aveva costretto a cambiare casa 10 volte per sfuggire alle sue persecuzioni. Questa volta invece il 55enne ex manager d'azienda residente era finito a processo per denunciato aver la colombiana e il suo fidanzato di furto, minaccia e violazione di domicilio. Fatti che risalgono al novembre del 2013, periodo successivo alla separazione tra dell'uomo dalla moglie e durante il quale Reginato metteva in atto lo stalking per il quale è stato condannato.

L'uomo aveva denunciato la donna e il nuovo compagno dicendo che il 6 novembre del 2013 si sarebbero introdotti nella sua casa di Crespano per rubare una busta con dentro 280 euro, una lavatrice e un quadro. Accuse respinte al mittente e che sarebbero poi risultate, anche alla luce delle dichiarazioni di alcuni testimoni, inventate. Nel 2014 il gip di Treviso decise di archiviare la denuncia presentata da Reginato mandando gli atti alla Procura, che successivamente ha indagato l'ex manager per calunnia. Secondo l'ipotesi accusatoria e anche secondo quando sostengono la donna colombiana e il suo compagno (assistititi dall'avvocato Esmeralda De Risio) Reginato, che è difeso dall'avvocato Laura Mattucci, avrebbe agito per ripicca e vendetta, tanto da arrivare ad accusare la nuova fiamma della ex di minaccia con un coltello.