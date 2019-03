Allontanato dalla famiglia, tenta il suicidio prima dell'udienza dal giudice

Ha tentato il suicidio il pomeriggio precedente all'udienza di convalida del provvedimento di allontanamento dalla casa in cui viveva con la moglie e la figlia piccola. Ora l'uomo, un 48enne di Crespano, si trova ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Montebelluna. Una storia di disperazione, liti familiari ma soprattutto di disagio psichico, reso ancora più acuto dal vortice in cui si viene trascinati preda dell'alcolismo.

I fatti sono successi lo scorso 6 marzo a Crespano. Il giorno dopo il 48enne si sarebbe dovuto presentare davanti al gip per la convalida della misura di allontanamento da casa a seguito della querela sporta dalla moglie ma al pomeriggio ha tentato di impiccarsi ad un albero nel giardino dell'abitazione dove veniva ospitato. Sono stati i vicini a lanciare l'allarme dopo aver assistito alla terribile scena. Era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti psicologici. In una occasione le avrebbe anche messo le mani addosso. «Ma quello che abbiamo di fronte -ribatte il legale del 48enne, l'avvocato Roberta Canal- non è un orco o un marito-padrone ma una persona con evidenti problemi che ha bisogno di essere aiutato e curato».