Terribile schianto fuori strada a Crespano del Grappa: feriti quattro giovani, grave un 19enne

CRESPANO DEL GRAPPA E' di quattro feriti, di cui uno grave, il bilancio di un terribile incidente avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Crespano del Grappa, in via Molinetto in direzione Vicenza. Ad avere la peggio è stato il 19enne D.S. di Cassola (VI), mentre altri due 19enni e un 21enne vicentini di Romano d'Ezzelino sono rimasti feriti ma con lesioni di più lieve entità.

Ancora poco chiare le dinamiche del sinistro ma, come riporta "il Gazzettino", il 19enne alla guida avrebbe improvvisamente perso il controllo della Fiat Punto su cui viaggiava andando poi a sbattere contro un muro in cemento a bordo strada nei pressi di via Gherla. Un impatto molto violento, tanto che al giovane è stata riscontrata la rottura della milza ed un trauma cranico che lo ha costretto prima al trasporto presso l'ospedale di Bassano del Grappa e poi in Rianimazione a Vicenza. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, la polizia stradale e il Suem 118 per tutte le cure del caso.