Finisce in acqua mentre gioca in giardino, bimba di due anni muore annegata

Terribile tragedia nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, al confine tra i comuni di Montebelluna e Crocetta, in località Ciano. Una bimba di circa due anni è sfuggita al controllo dei genitori, mentre stava giocando in giardino, ed è finita nelle acque del canale Brentella, in via Giovanni Fantini, non distante dal ristorante "Casa Brusada": la piccola, trascinata dalla corrente per oltre 300 metri, è morta annegata. Riportata a riva da un residente che si è tuffato per portarla a riva, la bambina è stata soccorsa poi dagli infermieri del Suem 118, giunti sul posto con elicottero, ambulanza e automedica. Per la bimba, di origini macedoni, non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che certificarne il decesso. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Crocetta e i vigili del fuoco. Sull'episodio la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo.

Il dramma si è consumato nel giardino di un'abitazione privata che si affaccia con un lato proprio sul canale: un breve tratto è sprovvisto di recinzione ed è qui che la piccola, in giardino con un'altra sorella, è finita in acqua. Un uomo, residente dall'altro lato del canale, ha assistito alla scena e ha urlato per dare l'allarme. I genitori hanno subito chiesto aiuto alle forze dell'ordine e nel frattempo un altro cittadino si è tuffato in acqua per prestare soccorso alla bimba che è stata portata a riva. Purtroppo il suo piccolo cuore aveva già smesso di battere. I genitori, da un paio d'anni residenti a Crocetta, sono sotto choc: a lungo sono stati interrogati dai militari, cercando di ricostruire la dinamica di una tragedia che ha lasciato atterriti tutti i residenti della zona di Ciano, quando la notizia si è diffusa.