Malore per strada, donna grave in ospedale a Treviso

Si è accasciata al suolo, a causa di un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava per strada. L'episodio è avvenuto poco dopo le 9.30 a Ciano del Montello, lungo via Baracca e ha coinvolto una donna residente della zona. Sul posto, su segnalazione di alcuni passanti, sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 che hanno trasportato la malcapitata al pronto soccorso di Montebelluna, prima del trsferimento al Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverata in condizioni gravissime.