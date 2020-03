Allacciamento abusivo al contatore, denunciati ladri di energia elettrica

Furto aggravato di energia elettrica in concorso. Questo il reato per cui sono stati denunciati alla Procura di Treviso dai carabinieri della stazione di Crocetta del Montello un operaio di 39 anni e una barista di 36 anni, entrambi di Benevento, ed un camionista nigeriano di 42 anni, con precedenti alle spalle. I tre, secondo quanto accertato dai militari, avrebbero manomesso il proprio contatore, riuscendo ad alimentare gratuitamente elettrodomestici e illuminare la propria abitazione mentre vivevano a Crocetta del Montello, in un appartamento di via Erizzo. Il "furto" è durato dal mese di maggio del 2019, proseguendo fino allo scorso mese di gennaio.