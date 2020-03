Incendio in un'abitazione a Ciano, cinque squadre dei vigili del fuoco al lavoro

C'è voluto l'intervento di ben cinque squadre dei vigili del fuoco, da Treviso e Montebelluna, per spegnere un incendio che ha devastato un'abitazione a Ciano di Crocetta del Montello, al civico 16 di via Rivette. L'allarme è stato lanciato al 115, poco dopo le 12. I danni provocati dalle fiamme sono stati ingenti ma fortunatamente non si sono registrati intossicati. Ignote per ora le cause delle fiamme; accertamenti sono in corso per accertare ciò che ha provocato il rogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.