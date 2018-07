Schiacciato da una pressa, operaio portato al Ca' Foncello

CROCETTA DEL MONTELLO Incidente sul lavoro nel pomeriggio, poco dopo le 16, all'interno dell'azienda "Mec Master" di Crocetta del Montello, in via degli Artigiani. Coinvolto un giovane operaio di 28 anni, originario dell'Ecuador ma residente a Volpago , che è rimasto schiacciato da una pressa procurandosi ferite fortunatamente non gravi al torace. Sul posto è intervenuto l'elicottero del Suem 118. L'operaio è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Presso l'azienda di Crocetta, per effettuare gli accertamenti del caso, sono giunti anche gli ispettori del nucleo Spisal.