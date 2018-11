Esce a fumare una sigaretta, sorprende un ladro e lo fa arrestare

Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri di Crocetta del Montello hanno arrestato un cittadino rumeno di 20 anni, senza fissa dimora, autore del furto di circa 80 litri di gasolio da un autoarticolato di proprietà di una ditta di Vedelago ma in uso ad un autotrasportatore di Crocetta, parcheggiato lungo via Ponte di Pietra. I militari sono stati allertati da un cittadino che a quell'ora si stava fumando una sigaretta sul balcone della sua abitazione, proprio di fronte al mezzo pesante, che ha fornito al contempo anche delle indicazioni sul luogo dove avrebbero potuto rintracciare il ladro. Infatti in un'altra abitazione poco distante i militari hanno rintracciato il ladro , che poi in caserma è stato riconosciuto dal testimone, ed hanno anche recuperato il gasolio che è stato restituito al legittimo proprietario.

Terminate le formalità dell'arresto il rumeno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Montebelluna. Questa mattina è stato processato per direttissima ed ha patteggiato 4 mesi di reclusione e 120 euro di multa, con pena sospesa.