Mici intrappolati in un sifone a tre metri di profondità, salvati dai pompieri

CROCETTA DEL MONTELLO Due micini di pochi mesi, uno bianco a chiazze nere e un altro completamente nero, sono stati recuperati nel pomeriggio di ieri da un equipaggio dei vigili del fuoco di Montebelluna al confine tra i Comuni di Cornuda e Crocetta, in via Antiche. Una zona in aperta campagna in cui, fortunatamente, i miagolii dei due felini non sono sfuggiti a qualche passante. I lamenti dei gattini provenivano dal sifone di una canaletta per l'irrigazione, fortunatamente senz'acqua: gli animali si trovavano appunto a circa tre metri di profondità. I vigili del fuoco, con pazienza e delicatezza, hanno recuperato e salvato i gattini che non sarebbero altrimenti mai più usciti da quella trappola. I micini sono stati affidati ai veterinari dell'Ulss 2 che li accudiranno in attesa dell'adozione.