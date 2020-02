Mette in vendita un piumino Moncler ma è una truffa: trevigiana raggirata

Un 24enne, pregiudicato per reati contro la persona e patrimonio, nullafacente, è stato denunciato dai carabinieri di Crocetta per truffa. Il ragazzo, lo scorso novembre, dopo aver posto in vendita su noto sito di compravendita online un giubbino della Moncler, si è fatto accreditare da una ignara donna la somma di euro 100 euro senza consegnare la merce e rendendosi poi irreperibile. Dopo alcuni accertamenti tecnici dei militari, il 24enne è stato identificato e segnalato all'autorità giudiziaria.