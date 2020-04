Acquista una saldatrice on line sul web, trevigiano truffato

Avevano messo in vendita sul portale Subito.it una saldatrice professionale: l'inserzione però, come purtroppo spesso accade, altro non era la "solita" esca per mettere a segno truffe in tutta Italia. A cadere in trappola, purtroppo, è stato qualche tempo fa un operaio 34enne di Crocetta del Montello. L'uomo è stato indotto a versare, in più tranche, una somma di 2500 euro ai venditori che dopo aver ottenuto il denaro sono poi spariti nel nulla. Subito è scattata una denuncia ai carabinieri della stazione di Crocetta del Montello che hanno denunciato per truffa, nella mattinata di ieri un 30enne di Tivoli ed un 39enne di Quinzano.

