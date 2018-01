Da ex sede Inail ad albergo: a Treviso ecco il nuovo "B&B Hotels"

TREVISO B&B Hotels, catena di alberghi econochic con oltre 400 strutture in 7 paesi europei e 30 hotel in Italia, parte del gruppo francese B&B Hotels Group, apre il nuovo B&B Hotels Treviso. L’albergo è situato nell’ ex sede Inail all’incrocio tra viale Cesare Battisti e via D’Annunzio nelle immediate vicinanze del centro storico della città e comoda da raggiungere per chi arriva dalla stazione ferroviaria.

Il nuovo B&B Hotels Treviso è stato interamente riqualificato e ristrutturato secondo gli standard internazionali della catena francese ma con il gusto e un design tutto Italiano con l’obiettivo di realizzare una struttura con gli stessi livelli di qualità che da anni la catena offre a tutti i suoi ospiti in Francia e nel resto d’Europa. Tutte le 80 camere doppie con 150 posti letto dispongono di comodi letti con materassi e cuscini made in Italy, bagno privato dotato di doccia con soffione XXL, asciugacapelli e kit bagno, climatizzazione autoregolabile, connessione Wi-Fi 100 Mega totalmente gratuita, TV LCD 32” con canali SKY e internazionali inclusi nell’offerta e cassaforte in ogni camera. Completa l’offerta un servizio aggiuntivo di prima colazione con buffet dolce e salato e un corner shop aperto 24/7 per le diverse esigenze. La reception è aperta 24 ore su 24 grazie al servizio self check-in per garantire agli ospiti massima flessibilità e libertà di viaggiare.

“Siamo molto felici di questa nuova apertura in Veneto, sicuri che la nostra offerta di ospitalità potrà soddisfare le esigenze di tutti i turisti che ricercano innovazione e comodità in pieno centro storico”, ha dichiarato Jean Claude Ghiotti, Presidente di B&B Hotels Italia. “Con l’apertura del nuovo B&B Hotels Treviso desideriamo dare nuova vita a una zona della città ricca arte e di bellezza e metà di un turismo leggero, giovane e mobile”. Conclude Ghiotti. L’hotel è prenotabile al miglior prezzo garantito con tariffe a partire da 56 euro contattando la struttura e sul sito B&B Hotels.