Delegazione montebellunese in Francia in visita al paese gemellato di Dammarie-les- Lys

MONTEBELLUNA Una delegazione di quattro montebellunesi ha fatto visita al paese francese gemellato con Montebelluna, Dammarie - Les- Lys. Come tradizione, infatti, anche quest’anno la città francese ha inviato all’amministrazione comunale a prendere parte alla cerimonia augurale di inizio anno in cui l’amministrazione comunale locale incontra i cittadini e le associazioni. Presso l’Espace Pierre Bachelet, venerdì 19 gennaio, il sindaco Gilles Battail ha accolto il consigliere delegato, Annamaria Moretto per il Comune, Giovanni Gasparetto per l’associazione gemellaggi e Silvana Piovesan, dipendente del Comune e madrelingua francese. La vista è stata anche l’occasione per consegnare al sindaco alcuni libri tra i quali una ricerca realizzata con la collaborazione del Museo civico di Montebelluna sulla morfologia della regione francese di Meailles.

Spiega la consigliera Annamaria Moretto: “Durante la partecipazione a questo evento, il sindaco Gilles Battail ha consegnato un invito al sindaco Marzio Favero a partecipare alla manifestazione per il Centenario della Grande Guerra che si terrà in terra francese il prossimo settembre. E' una bella opportunità visto che anche Montebelluna sta lavorando alla creazione del Memoriale della Grande Guerra per l'approfondimento del primo conflitto mondiale”.

Il sindaco Marzio Favero ha già accolto l'invito che conferma la reciproca attenzione delle due amministrazioni comunali alla storia del primo conflitto mondiale durante il quale, tra l'altro, molti soldati francesi persero la vita proprio nel Monte Tomba e nel Monfenera ed i resti di molti caduti francesi sono al Sacrario dei Caduti Francesi di Pederobba dove nel 2013 è stato in visita per deporre una corona d'alloro anche Jean Claude Mignon, già sindaco di Dammarie - Les - Lys, oltre che presidente dell'assemblea parlamentare del Consiglio di Europa e dal 1997 cittadino onorario di Montebelluna. Inoltre, così come Montebelluna avrà presto il Memoriale della Grande Guerra, allo stesso modo Dammarie - Les - Lys può contare sul Museo della Grande guerra di Meaux.