Oderzo: dopo la grandine la città fa i conti con i danni provocati dal maltempo

ODERZO Dopo la paura delle scorse ore Oderzo ha iniziato a fare un bilancio della violentissima grandinata che ha colpito la città nella giornata di martedì. Un fenomeno tanto improvviso quanto violento, sviluppatosi in due momenti principali: dapprima una violentissima grandinata "a secco" che ha provocato danni a decine di alberi e macchine posteggiate in sosta all'aperto, poi una torrenziale scarica di pioggia con oltre 45 millimetri d'acqua scesi nell'arco di appena quindici minuti.

"Impossibile prevedere e contrastare un fenomeno di tale intensità" dichiara il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato. "Nonostante tutte le forze a nostra disposizione siano subito scese in campo per limitare i danni, i rami e le foglie spezzati dal vento con la prima ondata di grandine hanno finito per ostruire tutti i canali di scolo della città. Inevitabili quindi alcuni piccoli allagamenti che hanno interessato anche la centralissima via Garibaldi, rimasta chiusa al traffico per diversi minuti. Una volta liberati i canali di scolo, la situazione è tornata alla normalità". I danni maggiori sono senza dubbio quelli alle coltivazioni e ai raccolti, anche se i vigneti dell'opitergino sembrano aver retto discretamente l'ondata di maltempo. "E' ancora presto per avere una stima complessiva e ufficiale di quanto accaduto" afferma il sindaco "possiamo dire però che la frazione di Faè è stata la zona più colpita dell'opitergino. A Colfrancui è stato necessario intervenire per rimuovere un palo della corrente elettrica finito in strada. Molto colpite anche le zone di Piavon e Magera. I sottopassi più grandi invece hanno retto la pioggia torrenziale, mentre in quelli più piccoli di Spinè, via Cave e via Bosco di Camino è stato necessario l'intervento degli esperti per liberare l'acqua dalle strade. Ci tengo infine a ringraziare le numerose forze scese in campo nella giornata di martedì: dalla Protezione civile al personale della Savno che ha gentilmente dato una mano ai soccorritori giunti sul posto. Grazie al loro prezioso lavoro già da stamani la situazione a Oderzo è potuta tornare alla normalità".