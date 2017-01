Danni da maltempo e calamità: da Conegliano il via ai corsi di 'perito estimatore'

CONEGLIANO Si è aperto alla presenza dell'On. Giuseppe Castiglione, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, il primo dei percorsi formativi per “Perito Estimatore danni da Calamità Naturali”, un progetto di formazione coordinato dall’Isiss Cerletti di Conegliano, la più antica scuola enologica della Penisola e ormai diffuso in tutta Italia (14 le sedi in altrettanti Istituti Agrari). Mille gli iscritti, gremita anche l’aula magna del Cerletti che tra venerdì e sabato ha ospitato i primi due giorni di formazione: 3 ordini professionali coinvolti (Periti Agrari, Dottori Agronomi e Forestali e Geometri), 11 grandi compagnie assicurative internazionali, 7 Consorzi di Difesa provinciali e 2 regionali.

Una partecipazione che dimostra quale importanza abbia assunto la “difesa passiva” dai danni causati dal maltempo (sempre più importanti per i cambiamenti climatici) e da nuovi parassiti. Una difesa che si attua attraverso il Piano Assicurativo Nazionale, uno strumento in fase di approvazione proprio in questi giorni. I percorsi formativi dedicati ai periti sono strutturati fra corsi di avviamento e corsi di aggiornamento.

Gallery