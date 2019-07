Ancora grandine e pioggia sulla Marca: vigili del fuoco impegnati su tutto il territorio

Ancora pioggia, grandine e vento sulla Marca. A meno di 24 ore dall'ultima ondata di maltempo, la Marca ancora una volta deve fare i conti con il clima ambiguo di questi ultimi giorni, tanto che i vigili del fuoco stanno continuando a coprire i tetti delle abitazioni che sono state scoperchiate sabato sera. Sono infatti più di una decina gli interventi, con squadre da terra ed autoscala, per sistemare i teloni sui tetti tra le zone di Colle Umberto (coinvolto soprattutto la copertura di un capannone di 2000 mq in viale del Lavoro), Vittorio Veneto e Cordignano. A questo si è aggiunto, nel pomeriggio di domenica, un forte acquazzone e diversa grandine tra le zone di Volpago del Montello, Ponzano Veneto, Treviso e Preganziol, con una 20 di interventi totali. Tra questi è stato interessato l'Hotel Galletto verso le 14.30 a causa di grossi rami caduti sulla sede stradale, come anche in via Sant'Antonino e a Preganziol in via Terraglio. A Ponzano, invece, in via Guglielmo Marconi un contatore dell'elettricità è saltato per una saetta, mentre in via Dalmazia a Treviso i pompieri sono intervenuto per una antenna pericolante.

