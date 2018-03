La pioggia mette in ginocchio la Marca: decine di interventi nella giornata di domenica

TREVISO Domenica da incubo, sul versante meteorologico, in tutta la provincia di Treviso. Per tutta la giornata incidenti, allagamenti e interventi legati al maltempo hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco della Marca e gli uomini del Suem 118.

Oltre alle numerose uscite di strada avvenute per tutta la giornata e costate anche la vita a un giovane di 19 anni, i pompieri sono dovuti intervenire nella frazione di San Vincenzo, a Oderzo, per un sottopasso allagato in via Fornase Primo Tronco. La squadra di vigili del fuoco di Motta di Livenza è stata inoltre impegnata, sempre nel pomeriggio di domenica, in soccorso a una ragazza che si è sentita male nel bagno di casa a causa di uno scaldabagno a legna malfunzionante che ha rischiato di intossicarla gravemente. Tra le zone più colpite dalla pioggia c'è infine quella di Conegliano dove un garage si è riempito d'acqua all'interno a causa del malfunzionamento delle pompe. Anche in questo caso l'intervento sul posto dei vigili del fuoco è stato a dir poco provvidenziale.