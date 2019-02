Impigliato su un albero con il parapendio, salvato dal soccorso alpino

Brutta avventura questo pomeriggio, domenica, per un parapendista 30enne di Cordignano. M.V.. Era partito a piedi da Piancavallo e quindi alle 14 in volo dalla dorsale del Monte Candole sopra Budoia assieme ad un compagno. Durante il volo una depressione gli ha fatto perdere quota e lo ha condotto verso Dardago non consentendogli più di risalire e costringendolo a cercare un atterraggio di emergenza in una radura. La sua vela è però rimasta impigliata su degli alberi adiacenti al cimitero di Dardago. Alle 15 il Soccorso alpino di Pordenone è stato allertato da una residente che ha notato la vela e si è recato sul posto con sei tecnici . Il parapendista, fortunatamente incolume, è stato messo in sicurezza e calato alla base dell'albero.