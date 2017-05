Morto l'architetto Giorgio Gazzola, il funerale sarà celebrato mercoledì mattina

TREVISO Si svolgeranno durante l'ultimo giorno di maggio i funerali dell'architetto trevigiano Giorgio Gazzola, venuto a mancare venerdì mattina nella sua abitazione di Treviso.

Come predisposto dai suoi familiari, il feretro partirà alle 9.40 dall'obitorio dell'ospedale Ca' Foncello per poi dirigersi verso la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rovere, dove alle 10 verrà celebrata la messa. Una funzione religiosa a cui sono attese tantissime persone che di sicuro vorranno portare il loro ultimo saluto all'architetto e ai suoi familiari. Autore di numerosi progetti nella nostra provincia, Gazzola era stato per molto tempo anche assessore comunale a Villorba, dove aveva militato nelle fila di Forza Italia. Nella mattinata di venerdì scorso un malore improvviso non gli ha lasciato scampo, portandoselo via all'eta di soli 62 anni.