Domenica in coda alle urne: a Treviso l'affluenza ai seggi sfiora il 70%

TREVISO Mancano ancora poche ore alla chiusura definitiva dei seggi elettorali ma sembra proprio che gli italiani abbiano ritrovato la passione per il voto. La giornata odierna è trascorsa all'insegna delle lunghe attese davanti alle cabine elettorali, non solo a Treviso e provincia ma in tutta Italia.

In molti hanno attribuito la colpa per le lunghe attese all'introduzione della nuova modalità di voto, ma i dati ufficiali del Ministero sull'affluenza degli italiani alle urne dimostrano come si sia verificato anche un sensibile aumento dell'elettorato nei seggi del Paese. I primi dati del rilevamento effettuato alle ore 19 vedono la percentuale di votanti nella Marca trevigiana attestarsi intorno al 65% (a mezzogiorno aveva votato il 22,53% della popolazione trevigiana). Quasi tutti i comuni della provincia hanno superato la percentuale del 60% di votanti tranne nel caso di Arcade (fermo al 56,43%) di Colle Umberto (55,71%) e Roncade (58,76%). Affluenza superiore al 70% nei comune di Loria, e Zenson di Piave, seguiti a ruota da Ormelle (69,96%) e Ponte di Piave (69,57%). In Veneto Vicenza è stata la provincia con il più alto numero di elettori, seguita a breve distanza da Padova. Tutte le province venete si sono attestate tra il 60 e il 70 per cento di votanti. Numeri davvero molto alti visto che mancano ancora quattro ore alla chiusura dei seggi. Nelle grandi città come Treviso, Montebelluna e Oderzo, le percentuali di voto sono risultate leggermente inferiori alla media provinciale con il capoluogo fermo al 63,27% Oderzo in crescita al 66,46% e Montebelluna al 62,65%. Cifre molto più vicine alla percentuale media di votanti a livello nazionale che, alle 19, si è fermata al 58,47%, leggermente al di sotto rispetto all'affluenza della Marca trevigiana.