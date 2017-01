Grande successo per l'evento "Treviso Cuor di Natale 2016": ben 500mila i visitatori totali

TREVISO Oltre 500mila visitatori, 83mila al PalaBorsa in 260 ore di apertura. Sono questi alcuni numeri del successo dell’edizione 2016 di 'Treviso Cuor di Natale'. Successo di numeri e presenze, ma anche di utilizzatori del 'Taxi di Natale', disponibile in tutti i fine settimana di dicembre, che dal mercato ortofrutticolo ha portato tante persone in piazza Duomo. Protagoniste del Natale 2016 le stelle d’acqua che quest’anno hanno illuminato un numero più corsi d’acqua; in aumento anche il numero di turisti che sino rivolti all’ufficio IAT di Treviso: 15.660 gli ingressi. Il Natale di quest’anno è stato anche l’occasione per consegnare le chiavi della città ai POOH, cerimonia che ha visto la presenza anche di molti fun.

“Il successo di questa edizione è sicuramente l’esito di un lavoro che sta crescendo negli anni – ha dichiarato l’assessore alle attività produttive del Comune di Treviso Paolo Camolei nel corso della conferenza stampa a cui erano presenti i rappresentanti delle associazioni e dei gruppi che hanno messo in scena il Natale di quest’anno – E’ la squadra che vince e l’anno prossimo saremo ancora più numerosi” ha sottolineato l’assessore che ha già raccolto la disponibilità di altri gruppi e associazioni per la prossima edizione.