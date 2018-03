DBA Group, il CdA approva il bilancio da proporre all’Assemblea dei soci

VILLORBA Il Consiglio di Amministrazione di Dba Group S.p.A., società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha approvato oggi il progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, chiuso con un valore della produzione di 45,278 milioni di euro e un incremento del 9,3% sul 2016. L’EBITDA rettificato è di 4,874 milioni di euro (+1,3%), l’utile netto di un milione. Il patrimonio netto è di 24,641 milioni. Oltre la metà del fatturato è stato generato dall’area Ingegneria e Architettura, segue poi l’Information & Communication Technology e, con un quarto del fatturato globale, l’area Project management office.

I risultati dell’esercizio sono stati influenzati dai costi straordinari spesati nell’esercizio per la quotazione sul segmento all’Aim Italia. L’utile netto risulta infatti inferiore rispetto al 2016 per le spese straordinarie di 636 mila euro, sia spesate nell’esercizio che come quota di ammortamento di quelle capitalizzate. Vengono anche scontati investimenti nello start up di importanti commesse nel settore delle telecomunicazioni a banda ultra larga ed il finanziamento dello sviluppo di piattaforme tecnologiche hardware e software di Decision Support System, della Supply Chain e della fornitura di energia per la mobilità di cose e persone. Gli investimenti in ricerca applicata sono stati pari a circa il 6% del valore della produzione.

“Il 2017 ha chiuso in linea con le attese”, ha detto il presidente del Consiglio di amministrazione Francesco De Bettin, “ed ha rappresentato per il Gruppo un anno determinante. Abbiamo intenzione di crescere per linee esterne e abbiamo già identificato alcune società target. Attraverso gli investimenti della nostra Area strategica Innovation (A.S.I.) saremo in grado di cogliere le migliori opportunità sul mercato. La quotazione del dicembre scorso su AIM Italia ha infatti fornito un’ulteriore spinta alla crescita, rafforzando il posizionamento sui mercati internazionali di riferimento. Le strategie del piano industriale 2017-2021 sono in corso di implementazione e i risultati ottenuti confermano che stiamo proseguendo nella giusta direzione”. Dba Group è una holding di società operative nei settori dell’ICT, del PMO e dell’Architettura e Ingegneria, fondata dai Fratelli De Bettin nel 1991. Conta 12 sedi in Italia, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina e 1 in Azerbaijan.