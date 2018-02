De' Longhi guarda ad est, ramo d'azienda ai cinesi

TREVISO De' Longhi guarda ad est. La multinazionale trevigiana vende parte delle quote di una sua partecipata alla cina. Il 55% del capitale di Npe Srl, produttrice di controllori elettronici per gli elettrodomestici e di proprietà di De' Longhi, sarà gestito dal gruppo cinese Het - come riporta la Tribuna di Treviso. Una quota che potrebbe aumentare in caso di raggiungimento di obiettivi economici in futuro. Contro partita per l'azienda trevigiana: 7,7 milioni di euro.