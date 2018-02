L'associazione "Solo per il bene" dona il dodicesimo defibrillatore all'Isis Scarpa

MOTTA DI LIVENZA Sabato 3 febbraio, presso l'Aula Magna dell'I.S.I.S.S. “A. Scarpa” si è svolta la cerimonia di consegna del 12º defibrillatore, donato dall'Associazione, di Volontariato “Solo per il Bene” all'Istituto Superiore Antonio Scarpa di Motta di Livenza. Lo stesso verrà collocato presso la nuova Palestra dello stesso Istituto e sarà fruibile dall'Intero Istituto Scolastico e dalle Associazioni Sportive che utilizzeranno la Nuova struttura.

Un risultato reso possibile grazie a un progetto sinergico messo in atto nel periodo Natalizio fra i commercianti mottensi e l'Amministrazione Comunale, coordinato da Daniela Cariello che dell'Associazione Solo per il Bene è una delle anime più attive. Si tratta di un progetto replicato nel tempo e ormai collaudato, che sino a ora ha permesso all'Associazione di dotare di un defibrillatore oltre all'Istituto Superiore Scarpa anche le locali sezioni della Protezione Civile e dei Carabinieri in Congedo, e ancora la Scuola Primaria, la Casa di Riposo e gli Asili Nido. Solo per il Bene è una Organizzazione di Volontariato che opera a favore delle persone versanti in stato di disagio fisico, economico o psicologico non solo della comunità Mottense ma anche di tutto il Comprensorio Opitergino.

Le attività svolte vanno dalla fornitura di pacchi spesa o generi di prima necessità alle famiglie indigenti, alla realizzazione di corsi di alfabetizzazione digitale o lingue straniere, di incontri su temi di carattere sociale quali il gioco d'azzardo, il cyberbullismo e l'educazione stradale, nonché l'organizzazione di attività ludiche, sportive o ricreative a beneficio di tutta la popolazione, ma sempre con un particolare riguardo all'inclusione sociale delle persone disabili alcune delle quali operano nei posti chiave dell'Associazione. La linea dettata dal Presidente Cristiano Viotto è quella di massima apertura al territorio, ma sempre in sintonia con le Istituzioni Locali e Socio Sanitarie del Comprensorio Opitergino-Mottense, e in armonia, quando non addirittura in cooperazione, con le altre realtà associative operanti nella zona. All'iniziativa erano presenti la dottoressa Liviana Da Re, Dirigente Scolastico I.S.I.S.S. “A. Scarpa”, il Presidente Ass.ne di volontariato “Solo Per il Bene” Cristiano Viotto, al quale è stato conferito dal Sindaco Poalo Speranzon a nome dell'Amministrazione comunale una targa di merito esprimendo apprezzamento e stima per l'impegno svolto dall'Associazione nel territorio Opitergino-Mottense. Presenti anche due classi dei ragazzi dell'Istituto “A. Scarpa” e alcuni Presidenti e Dirigenti delle Associazioni Sportive di Motta di Livenza.