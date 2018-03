Eco-vandali alla dogana, rifiuti e deiezioni a cielo aperto

TREVISO Rifiuti abbandonati e non solo nell'area della dogana. "Situazione già denunciata molti mesi fa. - afferma i consigliere di minornza Davide Acampora - Amministrazione dormiente e menefreghista. Ogni giorno c'è un viavai di furgoni che scaricano immondizie all'interno dei bidoni del secco non riciclabile che Contarina ha messo a disposizione, probabilmente gente che proviene anche dai paesi limitrofi. Ho chiesto alla polizia municipale l'installazione di una telecamera per poter perlomeno tenere sotto controllo e monitorata la situazione di questi Ecovandali".

"Inoltre i bagni sono sporchi da mesi ed emanano un odore nauseabondo. - continua Acampora - Sul retro addirittura si possono nontare delle deiezioni umane che confermano lo stato di abbandono più totale dell'area. Questa è una zona sotto la tutela comunale, fino a qualche anno fa c'era un dipendente che veniva perlomeno a controllare chiudere e aprire le porte con il lucchetto, poi è stato licenziato. È così difficile incaricare qualcuno per fare questo lavoro?" - si domanda il consigliere trevigiano.

Acampora lancia la provocatoria proposta: "Dato che spesso il Comune si lamenta di scarsità di personale, perché non chiedere al Prefetto di farsi aiutare dai profughi della caserma Serena o dello SPRAR per fare dei lavori socialmente utili e rimettere in ordine quest'area? Credo che un'attività di questo tipo potrebbe tenerli occupati e offrirgli anche un po' di soddisfazione personale per aver contribuito al benessere della comunità ospitante. In passato abbiamo visto come le istituzioni si vantassero di collaborare con le cooperative facendo lavorare i richiedenti asilo per pulire strade e parchi. Purtroppo però dopo aver fatto le foto di rito tutti sparivano e questi lavori non sono più stati portati avanti con costanza . Come mai? Solo propaganda? Questo potrebbe essere un modo anche per tenerli occupati - conclude Acampora - e dare un servizio alla comunità che li ospita".