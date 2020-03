Cerca di adescare una 14enne su Instagram: denunciato un 47enne trevigiano

Ha cercato di adescare una minorenne usufruendo della messaggistica dell'applicazione mobile di Istagram e per questo è stato denunciato dalla polizia postale a margine dell'inchiesta denominata "Sickboy". Questo il destino di un 47enne della Marca trevigiana, finito nella rete degli investigatori insieme ad altre sei persone da Bologna e Napoli, tutte denunciate come lui in stato di libertà. Come riporta "il Gazzettino", meno fortunato è stato, invece, un 33enne di Portogruaro (VE) che è stato arrestato in quanto trovato in possesso di materiale pedopornografico e accusato anche lui di adescamento di minori sui social network. A far scattare l'indagine era stata infatti la madre di una 14enne cagliaritana che ormai da tempo veniva subissata di messaggi osé da numerosi adulti, con richieste di foto senza vestiti o con l'invio da parte degli uomini (spesso spacciandosi per coetanei) di foto private delle loro parti intime.