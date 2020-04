Bivaccavano da giorni in bosco: i carabinieri denunciano quattro ragazzi

A seguito attività di controllo del territorio condotta dai carabinieri della stazione di Sedico, grazie anche all'impiego dell'elicottero Ab412 del 14° elinucleo carabinieri di Belluno, lunedì pomeriggio è stato possibile individuare un gruppo di ragazzi, poco più che maggiorenni e quasi tutti della provincia di Belluno, che bivaccavano da alcuni giorni in località Noal di Sedico (BL), a circa 1 chilometro all'interno del bosco rispetto al centro abitato, in un luogo difficilmente individuale.

Proprio per questo è stato necessario perlustrare tutto il tratto di boscaglia prima di poterli raggiungere. I quattro sono stati trovati anche in possesso di alcuni grammi di presunto stupefacente (anfetamina chiamata "Speed" e hashish), e quindi sono stati segnalati alla Prefettura di Belluno, inoltre sono stati sanzionati anche per violazione delle disposizioni volte al contenimento della pandemia da Covid-19 come da DPCM nazionale e ordinanze regionali e per aver acceso il fuoco abusivamente, fatto che prevede una sanzione di 2.064 euro cadauno. I bivaccatori abusivi erano quattro giovani, due uomini e due donne. Nello specifico si tratta del 20enne A.R. , residente nell'agordino, di L.C. 19enne residente in provincia di Treviso; di A.G. 19enne feltrino e di M.O., 19enne esidente in Valbelluna.

