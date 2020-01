Minaccia i passanti con un coltello in pieno giorno: denunciato uno straniero

Pomeriggio movimentato quello di giovedì scorso in centro a Treviso. Protagonista della vicenda un uomo di origine africana che, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol o di sostanze stupefacenti, ha iniziato ad inveire pesantemente contro ogni persona che incontrava in via Roma. In seguito, l'uomo si è recato in viale Cadorna dove, dopo aver urtato un cliente di un bar della zona, ha estratto un coltello minacciando i presenti. A quel punto i titolari del locale hanno avvertito le forze dell'ordine che, verso le 18, lo hanno poi fermato mentre si era nuovamente portato in via Roma. Per lui è scattato quindi il fermo e un breve viaggio fino alla caserma dei carabinieri dove è stato infine fotosegnalato e denunciato per porto abusivo di arma bianca, mentre il coltello è stato sequestrato.