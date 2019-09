Fanno l'autostop e rubano uno smartphone da un'auto: denunciata una coppia

Sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato in concorso di uno smartphone Samsung "S9 Plus" da un'automobile. Protagonista della vicenda una coppia di pregiudicati disoccupati e tossicodipendenti, il 35enne M.G. e la 41enne B.R., entrambi conviventi a Vittorio Veneto. I due, nella serata di giovedì, hanno infatti chiesto un passaggio ad un giovane di San Pietro di Feletto e, una volta scesi, gli hanno sottratto il telefonino dal valore di circa mille euro. Subito denunciato, i due sono stati presto identificato e segnalati all'Autorità Giudiziaria.