Vendeva droga ai propri compaesani: denunciato un operaio 33enne

Nelle scorse ore il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Castelfranco Veneto ha deferito in stato di libertà, per vendita di sostanza stupefacente, il 33enne F.F. operaio di Castello di Godego. L'uomo, tra i mesi di maggio 2018 e luglio 2019 in prossimità di luoghi e parchi pubblici di Castelfranco e Castello di Godego, è risultato difatti colpevole di aver venduto diverse dosi di marjuna, al prezzo di 10 euro al grammo, a numerosi assuntori della zona.