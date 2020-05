In macchina con 20 grammi di marijuana: denunciato per spaccio un 22enne

Venti grammi di marijuana suddivisi in ben nove involucri. Questo quanto trovato nelle tasche dei pantaloni di un 22enne gambiano durante un controllo di polizia a fine aprile lungo la CadoreMare a Saccon di San Vendemiano. Quel giorno il giovane, con precedenti specifici per droga e senza fissa dimora, si trovava in auto con altri tre ragazzi incensurati e inconsapevoli che l'amico avesse dello stupefacente con sé. Mentre i tre amici del 24enne sono stati sanzionati in quanto in auto senza uno scopo valido durante il periodo di restrizioni da Coronavirus, lo spacciatore è stato denunciato per detenzione e spaccio di marijuana, oltre che per non aver rispettato le prescrizioni del Dpcm del Governo.

