In casa con cocaina e una patente contraffatta: denunciato un 30enne

Sabato pomeriggio i carabinieri del Norm della Compagnia di Treviso hanno denunciato un albanese di 30 anni, residente a Villorba, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, infatti, i militari dell’Arma poco prima delle 16 hanno fermato in via Largo Molino un’auto con a bordo due persone. A seguito di una perquisizione personale, il 30enne è stato trovato con 0,3 grammi di cocaina e di conseguenza è scattata anche la perquisizione nella sua abitazione di Villorba dove sono stati trovati altri 9 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 100 euro in contanti, probabile guadagno da spaccio. Il tutto è stato subito posto sotto sequestro, mentre l'uomo è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio e per possesso di una patente contraffatta. Denunciato, inoltre, anche il conducente dell’auto su cui viaggiava l’albanese, un 26enne italiano di Preganziol, perché trovato con un coltello: per lui l’accusa è di possesso ingiustificato di arma bianca.