Paga l'auto nuova con una ricarica: migliaia di euro spariscono con il venditore

Sembrava un affare ormai concluso, invece si è rivelato una truffa che per mesi ha tenuto impegnati gli inquirenti. La vittima ha perso migliaia di euro e non ha ottenuto l'automobile, ma il delinquente è stato individuato.

Gli accordi

Il raggiro è nato su un sito internet. A maggio scorso il truffatore, un 54enne di Castelfranco Veneto, ha pubblicato online un annuncio di vendita per una Bmw X6. Lo ha contattato un 60enne di Loreggia interessato all'acquisto e dopo una serie di messaggi ha accettato di versare al trevigiano i primi 5.800 euro. Come da istruzioni, li ha inviati a una carta prepagata intestata al sedicente venditore.

Le indagini

Quest'ultimo una volta incassati i soldi si sarebbe dovuto far vivo per procedere e finalizzare l'acquisto. Invece ha troncato ogni rapporto e si è reso irreperibile. Non riuscendo a contattarlo, senza denaro e senza auto, il padovano ha sporto querela ai carabinieri di Piombino Dese che si sono messi sulle tracce dell'imbroglione. Tracce che li hanno portati al 54enne B.L., ora denunciato per truffa.