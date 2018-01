"Picchiata da Lorenzon", l'ex assessore: "Io vittima di stalking"

TREVISO "Picchiata selvaggiamente da Mirco Lorenzon". E' la denuncia che una donna 40enne, trevigiana, ha sporto nei confronti dell'ex assessore provinciale - come riporta il Gazzettino di Treviso. Prima leghista, poi in lista Razza Piave, ora sostenitore tra le file di Fratelli d'Italia, Lorenzon è accusato, secondo la denuncia effettuata dalla donna, di diversi episodi di violenza, sfociate da esplosioni d'ira rivolte verso la 40enne.

La donna si era presentata al pronto soccorso qualche giorno fa riportando diverse contusioni, lividi ed ematomi su tutto il corpo. Secondo il personale medico non ci sono dubbi: non possono essere altro che segni di violenza. L'ex assessore alla caccia e alla protezione civile della Provincia di Treviso smentisce tutto e racconta la sua versione dei fatti: "Non ho mai picchiato nessuno. - afferma Lorenzon al Gazzettino - Lei mi telefonava in continuazione, piomba a casa mia di notte, scavalcava il cancello in violazione di domicilio. Mi perseguita! Io le chiedo che mi lasci in pace ma io non l'ho neppure toccata". Lorenzon nega tutto e si definisce vittima di stalking da questa donna: "Non è la mia compagna, solo un'amicizia".