Dà in escandescenze e mostra i genitali in treno: denunciato un 30enne nigeriano

TREVISO Venerdì sera, intorno alle 21, la polizia di Treviso ha ricevuto una segnalazione riguardante un soggetto extracomunitario che stava tenendo atteggiamenti molesti a bordo di un treno in arrivo in città. Lo straniero, difatti, stava correndo all'interno di un convoglio urlando frasi sconnesse e creando un evidente scompiglio tra i viaggiatori presenti. Inoltre, davanti alla richiesta del capotreno di mostrare il biglietto, lo stesso ha risposto abbassandosi i pantaloni e mostrando a tutti i suoi genitali.

A quel punto la Sala Operativa della Questura ha subito allertato gli equipaggi di alcune volanti che si sono subito portate presso la stazione ferroviaria del capoluogo e, una volta saliti all'interno del treno indicato, hanno presto notato la presenza di J.A., 30enne nigeriano domiciliato a Mestre, che era in evidente stato di agitazione. Una situazione delicata insomma, tanto che davanti al tentativo dei poliziotti di portarlo alla calma l'uomo si è scagliato contro di loro in preda ad una crescente insofferenza, cercando persino di colpirli con schiaffi e spinte.

Una volta però messo in sicurezza, è stato poi portato in Questura a Treviso e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici di rito. Successivamente, al termine delle procedure, è stato quindi deferito all'Autorità Giudiziaria per i reati di atti osceni in luogo pubblico, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.