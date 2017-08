In auto con due spranghe ed un tirapugni: denunciato dai carabinieri un 28enne

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI Denunciato per porto d'armi illegale di armi improprie. Questo il destino a cui è andato incontro un ragazzo 28enne fermato nelle scorse ore dai carabinieri di Onè di Fonte in via Risorgimento a San Zenone degli Ezzelini. Il giovane, infatti, era stato fatto oggetto di una perqusizione nella sua propria auto nella quale sono stati poi scoperti un tirapugni e due spranghe dei quali il ragazzo non ha saputo spiegare la presenza.