Denunciò una rapina: era stato costretto dal titolare per truffare l'assicurazione

Solo quando è stato messo alle strette dai carabinieri che non credevano ad una sola parola del suo racconto il dipendente ha confessato: «Non è vero che sono stato rapinato, è stato il mio datore di lavoro a dirmi di fare denuncia perché ha scoperto che non eravamo assicurati per furto». E' su questo che verte un processo in corso in questi giorni al Tribunale di Treviso e che vede alla sbarra A.F., 51enne titolare di una azienda con sede a Paese e il suo dipendente P.D., 57enne residente a Paese.

I fatti risalgono al settembre del 2017. P.D. si trovava a Campodarsego per fare delle alcune consegne con il furgone dell'azienda. Si fermò per bere un caffè e qualche decina di minuti dopo trovò le porte del veicolo scassinate. Da dentro il Fiorino i ladri, che non sono mai stati identificati, avevano portato via 18 trapunte e il portafogli del 57enne con dentro circa 800 euro.