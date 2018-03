"Diamo un taglio alla sofferenza", Confartigianato sostiene l’iniziativa

TREVISO Il sistema Confartigianato Imprese Marca Trevigiana sostiene la campagna “dare un taglio alla sofferenza”, la raccolta fondi finalizzata all’acquisto di caschi anti-caduta capelli per le pazienti oncologiche sottoposte a cure chemioterapiche all’Usll 2. L’iniziativa della LILT, promossa da gruppo di imprenditori del settore acconciatura, è stata accolta dall’Associazione senza esitazioni ed estesa a tutti i soci poichè è risaputo che per le donne affette da tumore, sentirsi belle aiuta moltissimo in termini di autostima e dignità.

“Confartigianato Imprese Marca Trevigiana oltre ad affiancare le imprese nella loro attività quotidiana, supportandole nello sviluppo, è da sempre attenta al sociale – afferma Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana - La prossimità, la sussidiarietà, la solidarietà sono peculiarità del nostro sistema associativo. Per questo abbiamo deciso di attribuire ulteriore valore alla giornata dell’8 marzo. Concorrere ad alleviare la sofferenza, in questo caso a ridurre i segni nelle donne di un percorso di cura complesso e complicato, è un dovere civico e morale a cui siamo tutti chiamati. Per quanto ci riguarda siamo, con le nostre iniziative, sempre al fianco di chi, a vario titolo, dedica risorse, tempo ed energia a sostenere chi vive esperienze che segnano, graffiano non solo il corpo ma l’intera esistenza.”