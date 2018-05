Faccia a faccia al Cinema Corso tra i candidati sindaco per il futuro di Treviso

TREVISO Dai social si torna in piazza, o meglio al cinema. Questa sera al Cinema Corso niente proiezioni ma portate comunque i pop-corn perchè il giornalista Domenico Basso modererà il dibattito pubblico tra tutti i candidati sindaco alle amministrative 2018. Uno scontro faccia a faccia "per il futuro di Treviso" si legge nella locandina di "Rivivere Treviso".

L'appuntamento è per questa sera alle 20.30, in corso del Popolo 30, perchè in cartellone ci sono loro, i protagonisti del centrosinistra, del centrodestra, delle civiche, insomma tutti i candidati per la poltrona di primo cittadino. Così dopo mesi di campagna tra le piazze reali e virtuali i futuri amministratori di domani si incontreranno davanti ad una platea - non superiore alle 380 persone - per enunciare alla cittadinanza la loro idea di Treviso Futura. Dal bianco al nero, passando alle sfumature di grigio, mille visioni di Città per certi versi molto diverse tra di loro. L'incontro è aperto a tutti e rigorosamente ad ingresso gratuito perchè il futuro di Treviso si incontra - o si scontra? - al Cinema Corso.