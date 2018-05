Una poltrona per sette, selfie e scontri fanno soldout al cinema Corso

TREVISO I candidati sindaco si danno appuntamento al cinema. Al Corso una sala da 350 posti gremita per incontrare e ascoltare i sette pretendenti a titolo di sindaco di Treviso 2018. E' il primo dibattito pubblico di queste amministrative trevigiane organizzato da "Rivivere Treviso" che ha visto il sindaco in carica Giovanni Manildo al fianco dei nuovi volti di questa campagna. In campo c'è il centrodestra unito con il leghista Mario Conte, i Cinque Stelle con Domenico Losappio, la candidata civica di "Treviso Unica Tu" Maristella Caldato, la lista "Coalizione Civica" con Said Chaibi, il "Popolo della Famiglia" con Carla Condurso e la new entry di giornata Elisabetta Uccello candidata di "Casa Pound Treviso". Sette nomi, sette programmi e sette oggetti che i candidati hanno portato al dibattito come simbolo della loro visione di Città. Ztl, quartieri, famiglia, commercio, sicurezza: tantissimi i temi "rimbalzati" tra un candidato e l'altro per una campagna che sembra entrare nel vivo.