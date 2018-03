Caf Cisl, dal 3 aprile la campagna fiscale per le dichiarazioni dei redditi

TREVISO Uffici aperti dalle 7 della mattina, prenotazioni on line, orario continuato nelle sedi principali e aperture il sabato. Il 3 aprile si apre ufficialmente la campagna fiscale del Caf Cisl dei territori di Belluno e Treviso. Il Centro per l’assistenza fiscale della Cisl si è attrezzato con numerose novità per garantire alle oltre 60 mila persone che mediamente ogni anno si rivolgono ai suoi sportelli per la compilazione del modello 730 un servizio sempre più efficiente e veloce, dalla prenotazione fino alla presentazione della pratica.

LE PRENOTAZIONI È attivo da due anni il sistema di prenotazione via sms e mail: gli utenti che già si sono rivolti al Caf in passato vengono contattati via mail, sms o tramite telefonata automatica e possono fissare il proprio appuntamento facilmente tramite lo smartphone. Molto utilizzato anche il numero telefonico unico 0422/1660661: l’anno scorso ha ricevuto oltre 40 mila telefonate. Indipendentemente dal sistema prescelto, tutti gli utenti tre giorni prima dell'appuntamento ricevono sul proprio telefonino un promemoria via messaggio. L'anno scorso sono stati inviati 100 mila sms. Per approfondire le tematiche fiscali, inoltre, è attivo sul sito della Cisl Belluno Treviso www.cislbellunotreviso.it la sezione “L’esperto risponde”, attraverso la quale gli utenti possono fare domande, come ad esempio sui documenti da portare per il 730. Fino ad ora sono stati fissati12 mila appuntamenti, di cui un terzo con le nuove modalità automatiche, nelle due province: 9.000 nella Marca e 3.000 nel Bellunese.

ORARI Dal 3 aprile tutte le 23 sedi (15 in provincia di Treviso e 8 in provincia di Belluno) del Caf potenzieranno gli orari. Gli sportelli di Treviso, Belluno, Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Feltre, Oderzo, Castelfranco, Pieve di Soligo, Pieve di Cadore e Agordo saranno aperti anche il sabato mattina. A Treviso, Montebelluna e Conegliano, durante la settimana ci sarà orario continuato dalle 8 alle 21. A Belluno e Feltre, gli uffici apriranno addirittura alle 7, con orari 7-13 e 14-19. I 34 operatori fissi sono stati affiancati da altri 75 lavoratori a Treviso e 25 a Belluno, per un totale di 134 operatori. Tutti sono stati adeguatamente formati tramite un corso di formazione di 200 ore di lezione e un'accurata selezione.

I NUMERI Sono più di 63.797 mila i modelli 730 elaborati nel 2017 dal Caf: 49.541 in provincia di Treviso e 14256 nel Bellunese. L’incremento, rispetto all’anno precedente, è stato del 2%. In totale, nelle due province, la struttura ha elaborato più di 105 mila pratiche fiscali (81 mila a Treviso e 24 mila a Belluno) fra dichiarazioni dei redditi, calcolo dell'Isee, Imu, Tasi, successioni, dichiarazioni per prestazioni assistenziali Inps, procedure RED.

IL COMMENTO “Cominciamo prima la mattina - spiega Antonio Miotto, responsabile del Caf Cisl Belluno Treviso -, garantiamo l’orario continuato nelle sedi maggiori, siamo aperti fino a tardi e il sabato mattina, per garantire ai lavoratori un servizio efficiente e consentire loro di fare la dichiarazione dei redditi senza dover chiedere permessi al lavoro. L’importante risultato, in termini numerici, dell’anno scorso, dimostra ancora una volta che le persone hanno bisogno di essere seguite in una operazione così delicata come la compilazione della dichiarazione dei redditi, il fai-da-te, ossia il modello 730 pre-compilato messo a disposizione dalle Agenzia delle entrate non è lo strumento prediletto dei cittadini, che si sentono più sicuri e tutelati rivolgendosi a dei professionisti che offrono qualità del servizio a prezzi competitivi”.