Dieci dipendenti dell'ufficio immigrazione restano senza lo stipendio di gennaio

TREVISO La busta paga sarebbe dovuta arrivare il 23 gennaio scorso ma, per una decina di dipendenti impiegati all’ufficio immigrazione della Questura di Treviso, è arrivata una sorpresa molto amara. Lo stipendio di fine mese, per loro, non è mai arrivato. Si tratta di personale ministeriale assunto a tempo determinato e inserito nelle procedure di stabilizzazione, il cui incarico viene rinnovato di anno in anno.

“Vivono già la condizione di precariato ad oltranza - dice Maurizio Sammartino della Funzione Pubblica CGIL di Treviso - e ora subiscono anche questo disagio, immotivato. Come sindacato abbiamo già chiesto spiegazioni all’amministrazione centrale ma ancora senza nessuna risposta”. “Non è di poco conto per questi lavoratori, che appunto già vivono la condizione di precariato, e per le loro famiglie restare senza retribuzione - aggiunge Sammartino -. Non ne comprendiamo le ragioni visto il fatto che ai loro colleghi con contratto a tempo indeterminato è stato regolarmente liquidato lo stipendio di gennaio. Restiamo in attesa di spiegazioni, confidando che il pagamento avvenga quanto prima e che questo ritardo sia un caso circoscritto e non si ripeta in futuro”.