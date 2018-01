Dipendenze: mille ragazzi ascolteranno la testimonianza di Giorgia Benusiglio

MONTEBELLUNA Farà tappa anche a Montebelluna, giovedì mattina 18 gennaio, Giorgia Benusiglio, impegnata in questi giorni nel suo tour trevigiano per raccontare la sua esperienza passata con la dipendenza. Saranno quasi mille i giovani studenti attesi per la mattinata al Palamazzolo dove l’amministrazione Comunale assieme con il Rotary Club di Montebelluna e di Asolo - Pedemontana del Grappa hanno organizzato questo appuntamento in cui la giovane Giorgia farà la sua testimonianza. Giorgia ha infatti rischiato la vita a soli 17 anni dopo aver ingerito mezza pastiglia di ecstasy. Una storia drammatica che ora Giorgia sta portando in diverse scuole per sensibilizzare i ragazzi sul tema delle dipendenze e dello sballo.

Un'iniziativa che coinvolgerà i ragazzi delle terze medie di Montebelluna e degli istituti superiori di secondo grado. L'appuntamento si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto educativo, portato avanti dall'assessorato alla Pubblica istruzione sulle dipendenze. Spiega l'assessore alla pubblica istruzione di Montebelluna, Claudio Borgia: “Dopo l'iniziativa Stupefatto dello scorso anno, quest'anno continuiamo il percorso di sensibilizzazione sui temi di natura sociale con la testimonianza di Giorgia Benusiglio che permetterà ai ragazzi di conoscere da vicino il rischio connesso con il consumo di stupefacenti. Essa rappresenta quindi un'occasione per responsabilizzare i giovani sul problema delle dipendenze. Esso si inserisce all'interno di un percorso promosso dall'amministrazione con l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” e con l’Istituto Comprensivo Montebelluna 2 che si è da poco concluso e che ha coinvolto tutti i ragazzi delle classi terze medie con dei laboratori gestiti dalla cooperativa Olivotti e dalla cooperativa Kiriku. L'iniziativa ha avuto molto successo sia tra i ragazzi che tra gli insegnanti e certamente verrà riproposta anche il prossimo anno come progettualità integrativa promossa dall'assessorato alla pubblica istruzione. Ricordo che oltre a questi progetti centrati sulle dipendenze quest'anno l'amministrazione comunale ha finanziato anche alcuni progetti per la prevenzione sul bullismo che saranno avviati a febbraio e ribolti a tutti i ragazzi delle prime medie delle scuole montebellunesi”.

L'iniziativa è resa possibile grazie al contributo del Rotary di Montebelluna presieduto da Fiorenzo Zanellato e del Rotary di Asolo e Pedmontana del Grappa presieduto da James Grant che, oltre a sostenere l'evento, hanno finanziato anche l'acquisto di alcune decine di copie del libro di Giorgia Benusiglio che nelle scorse settimane sono state consegnate nelle scuole di Montebelluna e utilizzate per “preparare” i ragazzi alla testimonianza dal vivo al Palamazzalovo.