Treni bloccati a causa del maltempo: ritardi fino a 90 minuti sulla Venezia-Udine

Non si placano i disagi causati dall'ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore la Marca trevigiana. Sono infatti diversi i treni bloccati a causa del maltempo che sta imperversando tra Conegliano e Udine, con ritardi dei convogli fino a 90 minuti sulla linea Venezia-Udine. Per cercare di limitare i disagi dei viaggiatori, sono comunque stati programmati dei bus sostitutivi da Conegliano a Pordenone, ma permangono in ogni caso i disagi per chi vuole raggiungere la città di Venezia per l'attesa Art Night di sabato sera.