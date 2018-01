Disagio giovanile senza limite, a Villorba un ciclo di conferenze rivolte alle famiglie

VILLORBA La psicologa Sofia Sartor, membro dell’Associazione Jonas Onlus, centro di ricerca psicoanalitica per la cura dei disturbi alimentari, degli attacchi di panico, delle depressioni, e delle dipendenze in generale, con diverse sedi in tutto il nord-Italia, ci spiegherà se e cosa si può fare per prevenire lo sviluppo della dipendenza dalla tossicomania alla ludopatia. Analizzerà la relazione tra dipendenza nei genitori e sviluppo della dipendenza nei figli per sondare le possibili soluzioni e le modalità di intervento. Cosa può significare, nella vita di un figlio, vedere il proprio genitorre assorbito, parassitato, annichilito da una dipendenza, come quella dal gioco, capace di mandare in rovina l'intera famiglia? E che ruolo può assumere l’altro genitore? A queste domande cercheremo risposta con la dottoressa Sartor.

“I dati statistici sulla ludopatia – dice l’assessore Soligo - evidenziano un trend di crescita allarmante per questa dipendenza che, oggi più che mai, è alla portata di tutti, indipendentemente dalla situazione economica e dall’età. E’ estremamente necessario lavorare sulla prevenzione e sull’informazione, per cercare di rendere più visibili, quindi meno insidiose, le trappole nascoste in queste pratiche che operano su delicati equilibri psicologici. Proprio per questo l’attenzione dell’Amministrazione su questo tema rimane alta. Crediamo che formazione ed informazione giochino un ruolo determinante nella lotta alle dipendenze, compresa la ludopatia, i cui effetti deleteri si manifetsano spesso quando è ormai troppo tardi. Per questo abbiamo proposto questo ciclo di incontri, per armare i nostri cittadini di consapevolezza e conoscenza, perchè comprendano i rischi e possano aiutare sè stessi e gli altri a non cadere in questa forma di schiavitù”