Treviso, i discount tedeschi pronti a "invadere" strada Ovest

TREVISO Un nuovo "cartello" della grande distribuzione è pronto a invadere viale della Repubblica. Il marchio tedesco Aldì, dopo aver già a aperto a Conegliano, aprirà due mega-discount lungo strada Ovest - come riporta il Gazzettino di Treviso. Le aree prescelte sembrerebbero essere all'altezza di Pino, probabilmente in quell'area non edificata lato via Ellero, e in zona Appiani.

Il colosso tedesco si affanca letteralmente a dei supermercati già esistenti, cercando di intercettare una clientela già esistente. Un insediamento "aggressivo" del gruppo tedesco che da tempo sta cercando di piantare radici in Italia e a nordest. Ma Ca' Sugana tranquillizza: "Fabbricato poco invasivo. Comune pronti a mettere in campo una contropartita di stalli gratuiti".