Dislessia, incontro e proiezione del film "Stelle sulla Terra"

VILLORBA Nell’ambito del quarto ciclo di conferenze sul disagio giovanile, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Villorba, la serata vedrà il dottor Silvano Secco, psicologo dell’età evolutiva in servizio dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana introdurre il tema della dislessia. Verrà di seguito proiettato il film del regista indiano Aamir Khan “Stelle sulla terra” che racconta la storia di Ishaan, un bambino di nove anni con una grave dislessia. Ishaan, piccolo genio dell’arte, subirà l’incomprensione di chi lo circonda e, colpevolizzato ed isolato, cadrà in un grave stato di depressione. Sarà il sostegno di un compagno e poi di un maestro ad aiutarlo nell’uscire da questa difficile condizione.

La dislessia, diagnosticata per la prima volta alla fine del XIX secolo dal dottor Rudolf Berlin, è una difficoltà dell’apprendimento che colpisce principalmente le competenze coinvolte nella lettura. La percentuale delle persone a cui viene diagnosticato questo disturbo arriva al 17%, ma si pensa che possa essere molto più alta e che molte forme lievi di dislessia non vengano, tutt’oggi, individuate. Come possiamo aiutare i bambini che soffrono di questo disturbo ad imparare? Come ci dobbiamo comportare per non creare loro un disagio psicologico, per non farli sentire meno capaci (è dimostrato che la dislessia non implica capacità intelletive ridotte rispetto a chi non ne) anzi, per sostenerli ed aiutarli nel loro percorso cognitivo?

Genitori, insegnanti e alunni sono tutti invitati, per iniziare a comprendere, tramite questo toccante e delicato racconto, un disagio che ci tocca tutti da vicino, perchè, se non è il nostro bambino, può essere il suo compagno di banco. Ingresso libero. Info: Ufficio Cultura del Comune di Villorba 0422/6179810